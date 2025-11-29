Ilkka Herola on sijoittunut viidenneksi yhdistetyn maailmancupin kisassa Rukalla. Mäkiosuus peruttiin kovan tuulen takia, joten kymmenen kilometrin hiihtoon lähdettiin eilisen varakilpailun perusteella.



Herola oli varakisan 12:s, joten hän kiri hiihdossa komeasti. Kilpailun voitti Itävallan Johannes Lamparter ennen Saksan Julian Schmidiä. Itävallan Thomas Rettenegger oli kolmas. Lamparter ja Schmid olivat kärkikaksikkona myös lauantain tasauskilpailussa.



Eero Hirvonen oli toiseksi parhaana suomalaisena 22:s. Myös Herman Happonen ylsi 30 parhaan joukkoon ja sijoittui 26:nneksi.