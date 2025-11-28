Yhdistetyn urheilija Ilkka Herola hallitsi hienosti Kuusamon Rukan suurmäen hankalat olosuhteet, leiskautti 131,5 metriä ja lähtee viidentenä 7,5 kilometrin hiihto-osuudelle.

Eroa Itävallan kärkimies Thomas Retteneggeriin on maailmancup-avauksessa 22 sekuntia.

– Se oli tavallinen hyppy ja riittävän hyvä tässä tilanteessa. Näissä olosuhteissa oli ainekset katastrofiin, joten olen tyytyväinen, Herola tuumi.

Pyörivä ja navakka tuuli teki tepposet monelle. Lisäksi sankka lumisade vaikeutti hyppykierroksen läpivientiä.

– He olivat onnekkaita, ketkä pääsivät hyville pituuksille. Hiihdon jälkeen tietää sitten, voiko kilpailuun olla kokonaisuutena tyytyväinen, Herola sanoi.

Rukan suurmäki ei ole kohdellut Herolaa hyvin kovin usein. Vuosi sitten hän saavutti toistaiseksi parhaan sijoituksen Koillismaalla, kun Suomen yhdistetyn pitkäaikainen kärkiveturi ylsi kilpailussa neljänneksi.

Herola taistelee jopa voitosta kello 16.15 alkavalla hiihto-osuudella. Toisena olevaan Itävallan Johannes Lamparteriin on eroa 16 sekuntia. Saksalaiskaksikko David Mach ja Julian Schmid säntää ladulle kymmenen ja viisi sekuntia ennen Herolaa.

"Puhallinorkesteri" yllätti Happosen

Eero Hirvonen pääse hiihto-osuudelle toiseksi parhaana suomalaisena sijalta 17. Hän hyppäsi 121 metriä. Eroa kärkeen on 52 sekuntia.