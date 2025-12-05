Minja Korhonen, 18, ja Heta Hirvonen, 17, hiihtivät molemmat kymmenen parhaan joukkoon naisten yhdistetyn maailmancupin avauskisassa Trondheimissa.
Hirvonen pääsi hiihto-osuudelle erinomaisista asemista (+0.58), kun hän sijoittui mäkiosuudella toiseksi. Korhonen oli mäkiosuuden seitsemäs (+1.38).
Hiihto-osuudella Korhonen paransi asemiaan ja hiihti maaliin lopulta viidentenä. Hän jäi kisan voittaneelle Ida Marie Hagenille 55,7 sekuntia.
Hirvonen oli kisassa yhdeksäs (+1.22,2). Sijoitus oli Hirvoselle hänen uransa toistaiseksi paras maailmancupissa.
Hagenin lisäksi kisan kärkikolmikon täydensivät Saksan Nathalie Armbruster ja USA:n Alexa Brabec.