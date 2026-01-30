Minja Korhonen on sijoittunut 13:nneksi yhdistetyn naisten maailmancupin yhteislähtökilpailussa Itävallassa. Kisan voitti Yhdysvaltain Alexa Brabec.

Korhonen hävisi Brabecille Seefeldissä viiden kilometrin hiihdon ja normaalimäen hyppykisan jälkeen yli 26 pistettä. Toinen oli Slovenian Ema Volavsek. ja kolmas maailmancupia johtava Norjan Ida Marie Hagen.

Maailmancupissa kolmantena oleva Korhonen oli hiihdon jälkeen kisassa kahdeksantena. Korhonen oli viidessä edellisessä maailmancup-kisassa peräkkäin yltänyt kolmen parhaan joukkoon.

Heta Hirvonen oli kilpailun 15:s ja Anna Kerko 26:s.