Ilkka Ahtiaisen kommentti: Viisi syytä, miksi jääkiekko päihittää EU-vaalit – suomalaiset tietävät, kenen töissä Leijonat ovat

Kuukausi sitten eduskuntavaalipäivänä pelattiin naisten jääkiekon MM-finaalia ja tänään, eurovaalipäivänä, on vuorossa miesten finaali. Mahtava juttu tietenkin, että Suomi on mukana – myös eurovaaleissa.

Vaalin ja finaalin ei tietenkään tarvitse sulkea toisiaan kokonaan pois, sillä ongelma poistuu kaukosäätimellä tai sitten nykyään suositulla kahden ruudun taktiikalla, jolla on hieno englanninkielinen nimi, second screening.

Mitä tv:n katseluun tulee, kakkoseksi jäävät tänään vaalit, siitä ei ole mitään epäilystä. Isompi kysymys on, miksi jokavuotinen jääkiekkoturnaus on paljon suurempi puheenaihe ja kiinnostuksen kohde kuin kerran viidessä vuodessa järjestettävä vaali?

1) Jääkiekko on suomalaisille tunneasia. Side on vahva ja paljon vanhempaa perua kuin suhde EU:hun.

2) Jääkiekko on instituutio, joka on suomalaisille tuttu ja ymmärrettävä. EU on vaikeaselkoinen.