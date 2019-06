Iljettävää mönjää saaristohuviloiden rannikoilla – kiinteistömoguli manailee sinilevätilannetta Sipoossa: "Heinäkuussa on ollut harvoin päiviä, jolloin olisi voinut pulahtaa uimaan"

Viime vuosina idyllin ylle on kerääntynyt mustia pilviä. Tai pikemminkin sen ympärille on kesäkuukausina muodostunut sameaa hernerokkamaista puuroa.

– Sinilevätilanne on äitynyt niin pahaksi, että heinäkuussa on ollut harvoin niitä päiviä, jolloin olisi voinut pulahtaa uimaan mereen, Metsola sanoo.

– Näppituntumani on se, että vuonna 2016 sinilevää alkoi olla paljon. Kolmena edeltävänä kesänä Itäisellä Uudellamaalla sinilevää on ollut jo todella paljon.

– Ei tämän huvilan ostaminen minua kaduta, mutta ongelma on lisännyt tietoisuuttani Itämeren ekologiasta ja tilanteesta, Metsola sanoo.

Suolapulssit pahentavat sinileväongelmaa

– Hyvä muistaa, ettei sinileväongelmaa pidä yleistää. On paljon rantoja, joissa ongelmaa ei ole.

Mökkejä havitellaan levästä huolimatta

– Ihmiset tietävät, että levätilanne on se mikä se on. Ehkä tilanteen kanssa on myös opittu elämään.