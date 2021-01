IL: Saarikko keskustavaikuttajien sisäisissä viesteissä: "Pohjalla ollaan ja itsetunto on kadoksissa" – puoluesihteeri kutsuu vuotoa loukkaavaksi

Viestit ovat lehden mukaan noin 20 puolueen ytimen muodostaman henkilön sähköpostiviestintää, johon on osallistunut myös puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko.

Keskustan kannatus on viime mielipidemittauksissa hiponut 10 prosentin rajaa likimain samoissa lukemissa vihreiden kanssa. Viime kuntavaaleissa 2017 keskusta mittautti 17,5 prosentin kannatuksen, joten tilanne on näillä näkymin heikkenemässä suuresti.

– Lähestyn teitä ennen kaikkea siksi, että PS on heittänyt meille haasteen, tanssiin kutsun. "Kuntavaaleissa on mahdollisuus kaataa hallitus. Jos kepu ei saa tarpeeksi ääniä, he lähtevät ja saamme punavihreän hallituksen nurin." "Onko näin", kysyy media minulta, Saarikko kirjoittaa.