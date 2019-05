IL: Kela talousahdingossa toimeentulotuen hakijoiden määrän vuoksi – "On paljon ihmisiä, jotka eivät vielä ole töitä saaneet"

Kelan etuusjohtaja Anne Neimala vahvistaa Iltalehdelle, että Kelassa on ryhdytty ennakoiviin säästötoimenpiteisiin asian vuoksi. Henkilökunnalle on tarjottu mahdollisuutta vaihtaa lomarahat vapaisiin ja rekrytoinnit on kielletty.

– Viimeisen neljän vuoden aikana perusturvaan on tehty aika suuriakin leikkauksia, indeksien jäädytys, etuustasojen laskua ja omavastuun kasvua. Se saattaa vaikuttaa, vaikka taloustilanne on parantunut. On paljon ihmisiä, jotka eivät vielä ole töitä saaneet. Heidän tilanteensa näkyy. Työttömyysturvaan on tehty heikennyksiä ja myös aktiivimalli saattaa näkyä meillä, Anne Neimala arvioi Iltalehdelle.