Ikuisiksi laulettujen timanttien kauppa on romahtanut maailmalla – kulta sen sijaan pysyy tiukasti turvasatamana

Kysyntä on huvennut – pois lukien suuret korkealaatuisimmat timantit, joiden välkkeestä nauttimiseen tarvitaan monta nollaa pankkitilillä – kaivoksia suljettu, timanttimessuja peruttu.

Raakatimanttien hinta on laskenut 15-25 prosenttia.

Antwerpenissä on hiljaista

Antwerpenissa, joka on maailman yksi raakatimanttien keskuksia, tuonti on laskenut 20 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Hiottujen timanttien vienti on laskenut verrokkiaikana 46 prosenttia.