IMF ennustaa Trumpin tulleista kovaa iskua maailmantaloudelle

Pääekonomisti vetoaa sovun ja selkeiden sääntöjen puolesta.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on alentanut arviotaan maailman tämän vuoden talouskasvusta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin määräämien tullien vuoksi. Kasvu jää IMF:n ennusteen mukaan 2,8 prosenttiin, puoli prosenttiyksikköä edellistä ennustetta heikommaksi. Viime vuonna maailmantalous kasvoi 3,3 prosentin tahtia.

– Siirrymme uuteen vaiheeseen, kun 80 vuotta toiminut maailmantalouden järjestelmä mullistuu. Riskit maailmantaloudelle ovat kasvaneet ja ovat selvästi negatiivisia, sanoi IMF:n pääekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas tiedotustilaisuudessa.

Euroopassa tullien vaikutus talouskasvuun jää IMF:n arvion mukaan lievemmäksi, koska euroalueen talouskasvu on jo valmiiksi heiveröistä. IMF laski ennustettaan 0,8 prosenttiin alkuvuoden yhdestä prosentista. Saksa on ennusteen mukaan jämähtämässä tänä vuonna nollakasvuun.

IMF perustaa ennusteensa tilanteeseen ennen 4. huhtikuuta, joten niissä ei ole huomioitu kyseisen päivämäärän jälkeen tulleita tulleja ja niissä tapahtuneita muutoksia. Päivämäärän jälkeen Yhdysvallat on muun muassa ottanut käyttöön Kiinan tuontia koskevat 145 prosentin tullit.

Lisää inflaatiota, vähemmän kasvua

Tullien vaikutukset tuntuvat myös Yhdysvalloissa, jossa tämän vuoden talouskasvu hiipuu 1,8 prosenttiin, 0,9 prosenttiyksikköä alle tammikuun ennusteen. Ensi vuonna tahti hidastuu vielä lisää, 1,7 prosenttiin. IMF:n mukaan syitä kasvun hidastumiseen ovat suurempi epävarmuus, jännitteet kauppasuhteissa ja heikompi kysyntä.

Inflaatio Yhdysvalloissa kiihtyy tänä vuonna 3,0 prosenttiin, IMF ennakoi, koska tullit aiheuttavat kuluttajahintojen nousua.

Tullit tekevät selvää jälkeä myös Meksikon, Kanadan ja Kiinan kasvunäkymistä. Tullien vaikutus on IMF:n mukaan kovin Kiinassa. Maailman toiseksi suurimmassa taloudessa kasvu jää neljään prosenttiin, mikä on selvästi alle virallisen viiden prosentin tavoitteen ja tammikuussa ennustetun 4,6 prosentin tahdin. Kiina on pyrkinyt elvyttämään kotimaista kysyntää, mutta toistaiseksi tulokset ovat jääneet ohkaisiksi.

Meksikossa talous supistuu tullien takia tänä vuonna 0,3 prosenttia. Vielä tammikuussa maahan ennustettiin 2,0 prosentin kasvutahtia. Kanadan talouskasvu pysyy niukasti plussan puolella.

Gourinchas kehotti painokkaasti maailman maita neuvottelemaan ratkaisun meneillään olevaan kauppakiistaan, jotta synkimmät uhkakuvat saataisiin torjuttua.

– Kasvun näkymät paranisivat välittömästi, jos maat lieventävät kauppapoliittisia kannanottojaan ja ottavat käyttöön selvät ja ennustettavat kauppasäännöt, hän sanoi.