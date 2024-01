Ikoninen Barbra Streisand paljastaa: Näiltä kahdelta henkilöltä hän on pyytänyt nimikirjoituksen: "Minusta tuntui kamalalta"

Yhdysvaltalainen näyttelijä ja laulaja Barbra Streisand paljasti The Late Show -ohjelmassa, että hän on elämänsä aikana pyytänyt nimikirjoitusta kahdelta ihmiseltä: Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedyltä sekä näyttelijä Cliff Robertsonita .

– Kadotin sen! Mutta hän otti valokuvan kanssani ja allekirjoitti sen, joten se on ok, hän lisäsi.

Streisand kutsuttiin laulamaan Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illalliselle vuonna 1963. My Name Is Barbra -muistelmakirjassaan Streisand kertoo pyytäneensä tuolloin Kennedyn nimikirjoitusta, vaikka häntä oli nimeomaan ohjeistettu olemaan tekemättä niin.