Barbra Streisand suree entisen kumppaninsa Ryan O'Nealin kuolemaa: "Hänet tullaan muistamaan"

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Ryan O'Neal on kuollut 82-vuotiaana. Näyttelijä nukkui pois perjantaina läheistensä ympäröimänä, kertoo hänen poikansa Patrick O'Neal Instagram-tilillään .

– Teimme kaksi elokuvaa yhdessä, What’s Up, Doc? ja The Main Event. Hän oli hauska ja hurmaava, ja hänet tullaan muistamaan, Streisand kirjoittaa.

Streisand kertoo hiljattain julkaistussa My Name Is Barbra -muistelmakirjassaan, että hän ja O'Neal tapasivat ensimmäisen kerran illallisjuhlissa vuonna 1970. Streisandin mukaan O'Neal ihastui häneen ja pyysi hänen numeroaan.