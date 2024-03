Ikääntymisen myötä kyky ajaa autoa turvallisesti heikentyy – "Tavoitteena voi olla vain päästä nopeasti perille"

Lähes joka toinen vastaaja (44 prosenttia) on huomannut ikääntymisen tuoneen uudenlaisia haasteita liikenteessä liikkumiseen, ilmenee Liikenneturvan 65 vuotta täyttäneille suunnatussa kyselyssä .

Joka seitsemäs autoilevista vastaajista (15 prosenttia) on huomannut ajokykynsä huonontuneen iän myötä. Ikääntyneistä autoilijoista 83 prosenttia kokee toisaalta, että kokemus auttaa välttämään riskitilanteita.

– Ikääntyminen heikentää toimintakykyä vääjäämättä. Usein ajotaidossa ei tapahdu muutoksia, vaan kyky ajaa turvallisesti erilaisissa tilanteissa heikentyy. Iän tuoma kokemus, osaaminen ja harkinta auttavat kuitenkin ennakoimaan ja välttämään monia riskejä. Tärkeää on tehdä oman voinnin seurannasta tapa ja tarkkailla ajokyvyssä tapahtuvia muutoksia, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Mia Nyholm tiedotteessa.

Huolta omasta ajoterveydestään ainakin hetkellisesti kertoo kantavansa lähes joka kymmenes kuljettajista. Heidän toiveissaan on myös, että läheiset kertoisivat, mikäli heidän ajokykyvyssä on tapahtunut muutoksia. Joillekin läheinen on ilmaissutkin huolensa ajokyvystä.