Sähköautot kiinnostavat senioriautoilijoita – tietyt seikat ikäihmisen kannattaa huomioida

Joka viides yli 70-vuotias auton ostaja on päätynyt sähköautoon, ilmenee If-vakuutusyhtiön tilastoista .

Viime vuonna uuden auton ostaneita yli 70-vuotiaita on Ifin tilastojen mukaan noin 15 prosenttia. Senioreiden ykkösvalinta uudeksi autoksi on hybridi, jonka on valinnut lähes 40 prosenttia.