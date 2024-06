Aurinkorasvalla suojaat ihoasi muultakin kuin syövältä – nelivuotisen seurannan uskomaton tulos: "Ei lainkaan ikääntymismuutoksia"

Ihoa tulisi suojata palamisen lisäksi myös ruskettumiselta, sillä rusketus on ihosyövän esi-esiaste .

– Aurinkorasva todellakin on erittäin hyvä anti-aging suoja. Voin sanoa sen varmuudella, koska aiheesta on tehty laadukas tutkimus Australiassa, jossa on tietenkin paljon valoa.