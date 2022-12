"Ihmiskunnan suurimpiin kuuluva tieteellinen hanke koskaan" – maailman suurimman radioteleskoopin rakennustyöt alkoivat

Valmistuttuaan vuonna 2028 SKA on maailman suurin radioteleskooppi. Tutkijat aikovat käyttää sitä muun muassa tähtien synnyn, galaksien kehityksen ja mustien aukkojen tutkimiseen. Luonnollisesti teleskooppi tähyilee maailmankaikkeutta myös tutkien, löytyisikö sieltä muita elollisia olentoja.

SKA:n johtajan Philip Diamondin mukaan radioteleskooppi on "ihmiskunnan suurimpiin kuuluva tieteellinen hanke koskaan".

Jaettu taivas ja tähdet

Radioteleskooppien vertailu on vaikeaa, koska ne toimivat eri taajuuksilla. SKA:n herkkyys on kuitenkin paljon normaalia radioteleskooppia suurempi, koska sen "virtuaalilautanen" on tavallisen radioteleskoopin lautasta paljon suurempi.