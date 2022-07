Avaruusteleskooppi James Webbin ensimmäinen kuva julkaistu – "Opin universumista kolme asiaa, joita en tiennyt"

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan mukaan James Webbin ensimmäisiin kohteisiin kuuluvat muun muassa tuhansien valovuosien päässä oleva Kölin tähtisumu, jota myös Hubble on kuvannut , sekä yli tuhannen valovuoden päässä oleva puolikkaan Jupiterin painoinen eksoplaneetta WASP-96b.

– Odotan innolla sitä, ettei näitä (kuvia) tarvitse enää pitää salaisuutena, se on suuri helpotus, kertoo James Webbistä vastaavan Avaruusteleskoopin tiedeinstituutin (STScI) tähtitieteilijä Klaus Pontoppidan uutistoimisto AFP:lle.

Nasan johtaja Bill Nelsonin mukaan luvassa on "syvin kuva, jota universumista on koskaan otettu". Kuvat nähneiden mukaan niistä on jo opittu uutta tietoa.