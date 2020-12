Koronavirus, brexit, USA:n vaalit – mitä muuta muka vuoteen 2020 mahtui? Paljonkin – esimerkiksi polio hävitettiin Afrikasta ja Intiassa oli maailmanhistorian suurin lakko

Vuosikymmen on kulunut niin kutsutusta arabikeväästä. Sen seuraukset tuntuivat ja näkyivät surullisesti edelleen tänä vuonna.

Pakolaistilanne yhä valtava

Syyrian pakolaistilanne on yhä jättimäinen. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan maan sisäisiä pakolaisia on yli kuusi miljoonaa. Maan jättäneitä on kuutisen miljoonaa.