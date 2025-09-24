Maajussi-Miian puolisoehdokas saa Vappu Pimiä hämmästymään paljastuksellaan.
Uuden Maajussille morsian: Kaikki tarinat -kauden toisessa jaksossa pikatreffit jatkuvat Hirvihaaran kartanolla.
Maajussi-Miia on kutsunut Hirvihaaran kartanolle Miikan, jonka kirje nosti punan hänen kasvoilleen. Miia kertoo jaksossa kameroille, että Miikalla oli kirjeessä hyvä asenne.
Juontaja Vappu Pimiä jututtaa Miikaa ennen kuin tämä tapaa Miian pikatreffien merkeissä. Mies kertoo, että hänen kaverinsa oli alun perin vinkannut hänelle maajussien esittelyjaksosta.
– Ja sinähän sitten kirjoitit, Pimiä sanoo.
– Enkai minä osaa mitään kirjoittaa! Se (kaveri) sitten kirjoitti, Miika paljastaa.
– Eli sinä laitoit kaverisi kirjoittamaan kirjeen, mutta tulit kuitenkin itse paikalle? Pimiä hämmästyy.
Miika repeää nauruun. Hän kertoo, ettei hänellä ole tapana kirjoitella tai lähetellä pitkiä viestejä.
– Apua, Pimiä heittää.
Pikatreffien jälkeen Pimiä kysyy Miikalta, kertoiko tämä Miialle, että kirje oli tämän kaverin kirjoittama. Miika nyökkää ujosti ja hykertelee tuolissaan.
– Miika, annan sinulle yhden vinkin: Kaikkea ei kannata aina kertoa. Ihan sellainen, friendly advice, jos näin englanniksi voi sanoa, Pimiä naurahtaa.