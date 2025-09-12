Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!

Tulevalla viikolla huoli Gunnarin muistin palautumisesta nousee. Ottaako hän poliiseihin yhteyttä?

– En usko, että se mies uskaltaa ottaa niin suurta riskiä

Henrik kysyy Kertulta, missä hänen perheensä on. Kerttu kertoo äidistään.

– Sitä kiinnostaa enemmän seuraava annos kuin minä, hän avaa.

Anniina avautuu Kristianille Jirin oudosta käytöksestä.

– Olen alkanut miettimään, voinko luottaa siihen.

Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.