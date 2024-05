"Ihan järjetön" – Leijonat varuillaan merkillisen superkyvyn kanssa

Ensimmäisen NHL-kautensa Chicago Blackhawksissa kiekkoillut Bedard on tehnyt ensimmäisissä miesten MM-kisoissaan Tshekissä jo kelpo jälkeä. Neljän ottelun jälkeen nuorukaisen tilillä on viisi maalia, ja maalipörssissä hänen edellään on vain Leijonien MM-ensikertalainen, yhden osuman enemmän iskenyt Oliver Kapanen.