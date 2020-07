Iäkäs nainen halusi virallistaa vuosikymmeniä sitten kuolleen miehen isäkseen – Suomen valtio pyrkii estämään hankkeen: "Tässä on kyse melko suuresta omaisuudesta"

Mies osti 11-vuotiaalle Ritvalle polkupyörän

– Avioliiton ulkopuolisen lapsen tunnustamisella julkisesti olisi siihen aikaan todennäköisesti ollut hänelle vahvat negatiiviset vaikutukset henkilökohtaisesti ja taloudellisesti. Asia on (siksi) pidetty mahdollisimman hyvin salassa, Ritva perustelee hovioikeuden pöytäkirjojen mukaan.

”Elatusvelvolliseksi valikoitui kylän varakkain mies”

Käräjäoikeus totesi 2 vuotta siten antamassaan päätöksessä, että vaikka tosiasialliset mahdollisuudet selvittää isyys ovat rajalliset, elatusvelvollisuuden ratkaiseminen sopimuksella tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että mies on Ritvan isä.

Valtiokonttorin mielestä isyyden varmistamiseen tarvittaisiin näyttö siitä, että mies on ollut sukupuoliyhteydessä lapsen äidin kanssa ja että lapsi on syntynyt sen seurauksena.

Isäkandidaatin pojan omaisuus oli tulossa valtiolle

Omaisuutta voidaan hakemuksen perusteella luovuttaa kunnalle tai perinnön jättäjän läheisille. Omaisuutta voidaan myös pitää valtiolla, jos sille on käyttöä valtion omistuksessa.

– Tässä tapauksessa pojan kuolinpesään on tullut sellaisia yksityisten henkilöiden hakemuksia, että on hyvin todennäköistä, että ainakin suuri osa, ellei koko omaisuus, menisi näille yksityishenkilöille.

Valtio hakee oikeuskäytäntöä isyyden vahvistamiseen

– Lakimuutos, jonka mukaan isyys voidaan vahvistaa miehen kuoleman jälkeen, on tullut voimaan vuonna 2016, eli se on kohtuullisen tuore. Oikeuskäytäntöä ei hirveästi ole, Meloni selvittää.

Valtiokonttori on Melonin mukaan ollut ollut jonkin verran osallisena isyyden vahvistamista koskevissa oikeudenkäynneissä, joissa perillisittä kuolleen miehen isyys on haluttu vahvistaa tämän kuoleman jälkeen.

– Tietenkin siinä tapauksessa, että isyys on todistettu oikeusgeneettisellä DNA-testillä, meillä ei ole mitään syytä vastustaa sitä. Tässä on kuitenkin aika hennolla näytöllä isyys vahvistettu. Sen takia haluaisimme katsoa, mitä korkein oikeus on siitä mieltä.