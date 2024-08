IAEA:n johtaja Kurskin voimalasta: Tilanne on vakava ja ydinonnettomuuden riski on olemassa

Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n johtaja Rafael Grossi kertoi tiistaina vierailtuaan Venäjän Kurskin ydinvoimalassa, että ydinonnettomuuden riski on olemassa ja tilanne on vakava. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

– Alueella on ilmennyt ydinonnettomuuden vaara tai sen mahdollisuus, Grossi sanoo.

Grossi kertoi lehdistötilaisuudessa, että voimalaitos on erittäin haavoittuvainen, koska sillä ei ole suojakupolia.

– Mutta kyseessä on sama reaktorityyppi, eikä erityistä suojaa ole. Ja tämä on erittäin, erittäin tärkeää. Jos ytimeen kohdistuu isku, materiaali on siellä ja seuraukset voivat olla äärimmäisen vakavat.