Hyvinvointialueen johtaja irtisanoutui – saa valtaisan erorahan

Kokouspöytäkirjan mukaan Komulainen on oikeutettu saamaan palkkaa vielä kahdeksan kuukauden ajan. Erokorvaus perustuu johtajasopimuksessa olevaan kohtaan, joka voidaan ottaa käyttöön, mikäli "hyvinvointialuejohtaja irtisanoutuu vapaaehtoisesti" ja tietyt laissa säädetyt edellytykset irtisanoutumisen syistä täyttyvät.

Toimi tehtävässään puolitoista vuotta

"Neuvottelujen yhteydessä hyvinvointialuejohtajalle on annettu selvitys luottamuspulan synnyttävistä seikoista. Samalla on todettu, että osapuolten välille on syntynyt hyvinvointialuelain 46 §:n ja johtajasopimuksen 5 kohdan tarkoittamia hyvinvointialuejohtajan viran hoitamiseen liittyviä ja sitä vaikeuttavia erimielisyyksiä, joiden johdosta hyvinvointialueella olisi perusteltu syy aloittaa hyvinvointialuelain 47 §:n mukainen irtisanomismenettely.