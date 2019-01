Hyvästit mopoautoille? Pian teillä huristaa nuorille suunnattuja kevytautoja – "Se on pelottava ajatus"

Eduskunta hyväksyi joulukuun lopussa lainmuutokset, jotka mahdollistavat nopeusrajoitetun kevytauton kaikille 15 vuotta täyttäneille, joilla on mopoautokortti.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpään mukaan turvallisuutta on selitetty ensisijaisesti nopeuserojen pienentämisellä ja ohitustarpeiden vähentämisellä.

– Lisäksi kevytautossa on kuljettajaa avustavat järjestelmät, joilla estetään onnettomuuksia jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin.

Turvallisuus jakaa mielipiteitä

Tuusulassa mopoautoja myyvä Ari Lehto on huolissaan muun liikenteen turvallisuudesta nopeuksien kasvaessa.

– Mopoautot saa kevyellä virityksellä kulkemaan 60 kilometriä tunnissa. Jos kevytautojen nopeutta rajoitetaan sähköisesti, niin rajoituksen saa sähköisesti nopeasti myös poistettua. Silloin kevytautot eivät kulje kuuttakymppiä ja se on pelottava ajatus.

EU:lta useita huomautuksia

EU on laittanut kapuloita kevytautohankkeen rattaisiin, sillä sen mukaan lakiesitys on ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan EU:n kanta asiaan on jo huomioitu.