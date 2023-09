Hyundai-tähti yllätti – tukea Kalle Rovanperälle ei voi enää selkeämmin osoittaa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Kehuja Kallelle

KR69 on numerolla 69 kilpailevan Rovanperän tuotemerkki. Suomalaisen kannattajilla on mitä parhaat ajat meneillään, sillä Rovanperä on hallitseva maailmanmestari ja vahvasti ajamassa toiseen perättäiseen MM-titteliinsä.