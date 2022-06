Hyundai-pomo vaatii talliltaan toimia: "Päivä oli painajainen"

Neuville on keskeytyksestään huolimatta rallissa viidentenä, sillä keskeytyksestä rapsahtaa kokonaisaikaan vain kymmenen minuuttia lisää. Tallin toiseksi parhaiten sijoittunut on toistaiseksi Oliver Solberg, joka on ajanut surkeasti. Ruotsalainen on kahdeksantena noin puoli tuntia johtavan Kalle Rovanperän takana, mutta muiden epäonni on pitänyt ruotsalaisen pisteissä kiinni. Tänak on sijalla 11, reilut 41 minuuttia kärjestä.