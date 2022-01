Huutokauppakamari myy mustaa timanttia avaruudesta

Sotheby'sin huutokaupassa myydään timanttia, joka todella ei ole tästä maailmasta. Huutokauppakamari sai kaupattavakseen mustan timantin, jonka alkuperä on mysteeri, kertoo CNN. Asiantuntijoiden mukaan se on kuitenkin syntynyt joko meteorin törmäyksessä tai saapunut maahan asteroidin kyydissä!

Maailman suurin hiottu timantti

Timantin nimi on The Enigma. Sen pitoisuus on 555 ja puoli karaattia; vuoden 2006 Guinnessin ennätyskirjassa se listattiinkin maailman suurimmaksi hiotuksi timantiksi. TImantin näet yllä olevalla videolla.