Siperiasta löydetty vaaleanpunainen timantti myytiin vain muutamassa minuutissa – huutokaupan pitäjä kutsui harvinaista jalokiveä ”luonnon ihmeeksi”

Timantti on hiottu suurimmasta koskaan Venäjällä löydetystä vaaleanpunaisesta raakatimantista, joka louhittiin vuonna 2017. Hiomistyö kesti kaikkiaan noin vuoden.

Timantti on saanut nimen ”Spirit of the Rose” eli ”Ruusun henki”, joka tulee balettiseurue Ballet russesin vuonna 1911 esittämästä baletista.