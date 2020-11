Äärimmäisen harvinainen pinkki timantti "Ruusun henki" huutokaupataan – hinta voi nousta jopa 32 miljoonaan euroon

"The Spirit of the Roseksi" nimetty 14,83 karaatin timantti on louhittu Sahan tasavallassa Venäjällä. Sotheby'sin jalokiviyksikön johtaja Gary Schuler sanoo, että pinkit timantit ovat ylipäätään harvinaisia ja niistä vain yksi prosentti on yli 10-karaattisia.