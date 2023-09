Pohjanmaan poliisi takavarikoi kymmeniätuhansia rauhoittavia lääkkeitä – aiheuttanut myrkytyksiä Turun seudulla

Asiassa on yhteensä 12 epäiltyä, joista kahdeksan on edelleen vangittuna. Epäillyistä puolet on Pohjanmaalla tai pääkaupunkiseudulla asuvia suomalaisia ja loput Suomessa asuvia ulkomaalaisia. Epäillyt ovat 19–31-vuotiaita. Asiakokonaisuus on siirtymässä lähiaikoina syyteharkintaan.