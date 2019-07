Heinäkuun sademäärät paukkuneet paikoin yli keskiarvojen, lauantaina sataa jälleen rankasti – ensi viikolla säässä mahdollisuuksia "vähän joka suuntaan"

Forecan päivystävän meteorologin Jenna Salmisen mukaan epävakaisen sään alueita on liikkeellä, ja sateita tulee paikoin runsaastikin loppuviikolle. Tänään pohjoisessa vaikuttavat sadealueet liikkuvat välillä heikentyen kohti maan keskiosaa ja länttä.

Lauantaina sataa ropisee kautta maan

– Kaakkois-Suomessa keskimääräinen sademäärä on heinäkuussa noin 50–60 millimetriä, mutta juuri Lappeenrannan havaintoasemalla se on 70 milliä. Eilen puoleen päivään mennessä siellä oli satanut 76,6 milliä ja nyt on tullut lisääkin.