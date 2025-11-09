Suomen A-maajoukkue on joutunut tekemään yhden muutoksen pelaajistoonsa marraskuun maaotteluiden alla.
Huuhkajien mukaan aiemmin tällä viikolla nimetty laitahyökkääjä Casper Terho joutuu jättämään marraskuun Malta- ja Andorra -ottelut sivuun loukkaantumisen vuoksi. 22-vuotiaan laitahyökkääjän paikan ottaa Tampereen Ilveksen laituri Oiva Jukkola.
Belgialaista OH Leuvenia edustava Terho pelasi edellisen ottelunsa lokakuussa, kun hänet vaihdettiin kentälle Suomen 2–1-voitossa Liettua vastaan. Sen jälkeen entinen HJK-laituri on ollut muutamassa Leuvenin ottelussa vaihtopenkillä, mutta minuutteja ei ole herunut.
Jukkola on puolestaan ollut kovassa iskussa Veikkausliiga-kauden viimeisissä otteluissa. Hän teki maalin SJK:ta vastaan maanantaina ja syötti yhden Ilveksen osumista viikkoa aiemmin pelatussa HJK-voitossa.
Huuhkajat päättää jalkapallon MM-karsintansa perjantaina 14. marraskuuta pelattavaan kotiotteluun Maltaa vastaan. Sen jälkeen se kohtaa vielä Andorran ystävyysottelussa maanantaina 17. marraskuuta.