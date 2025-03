Huuhkajien pitkäaikainen avainpelaaja penkitettiin – uusi päävalmentaja kertoi nyt syyn: "Tiedämme kaikki"

Huuhkajien päävalmentaja Jacob Friis kertoi syyt pitkäaikaisen luottopelaajan Glen Kamaran Malta-pelin penkitykseen.

Huuhkajat astui perjantaina uuteen aikakauteen, kun joukkue pelasi ensimmäisen virallisen ottelunsa uuden päävalmentajansa Jacob Friisin alaisuudessa. Suomi avasi MM-karsinnat nihkeällä 1–0-voitolla Maltasta.

Uuden päävalmentajan myötä myös Huuhkajien kokoonpano koki muutoksia. Muun muassa pitkäaikaiset luottopelaajat Rasmus Schüller ja Glen Kamara istuivat koko ottelun vaihdossa.

Lue myös: Huonoja uutisia Huuhkajille

Friis otti kantaa Kamaran penkitykseen Liettua-peliä ennakoivassa lehdistötilaisuudessa.

– Minulla oli muita hyviä pelaajia. Tuossa Malta-pelissä minulla oli tiettyjä prioriteetteja, ja tarvitsimme eri pelipaikoille erilaisia taitoja. Valitsin Malta-peliin tiettyjä taitoja, Friis perustelee.

– Tiedämme kaikki, että Glen on erinomainen jalkapalloilija, ja hänelläkin on omia erityistaitoja. Katsotaan, tarvitsemmeko niitä seuraavassa. Syy siihen, miksi hän ei pelannut, on se, että valitsin jotain muuta, Friis jatkaa.

Huuhkajien MM-karsinnat jatkuvat tänään maanantaina, kun se kohtaa vieraskentällä Liettuan.