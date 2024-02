Vahvistus: Bayern vaihtaa valmentajaa

Yksitoista viimeisintä Saksan mestaruutta voittanut Bayern on jäänyt tällä kaudella jo kahdeksan pisteen päähän Bundesliigaa johtavasta Leverkusenista, jossa Suomen maajoukkuemaalivahti Lukas Hradecky pelaa. Otteluja on pelaamatta enää 12.



Tuchel tuli Bayerniin maaliskuussa 2023 ja juhli pari kuukautta myöhemmin Saksan mestaruutta.



– Päätimme yhteisymmärryksessä päättää yhteistyömme kesällä, Bayernin toimitusjohtaja Jan-Christian Dreesen ilmoitti.



– Siihen asti minä ja valmennustiimini teemme totta kai kaikkemme tuodaksemme maksimaalista menestystä, sanoi puolestaan Tuchel.



Bayern on Mestarien liigan neljännesvälierässään 0–1-tappiolla italialaista Laziota vastaan ensimmäisen ottelun jälkeen. Seuraa uhkaa sen ensimmäinen pokaaliton kausi sitten kauden 2011–12, sillä Saksan cupissa tie on jo tyssännyt ja elokuussa Bayern hävisi myös Saksan Super Cupin.