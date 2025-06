Huuhkajat-puolustajalta suoraa puhetta tilanteestaan

Huuhkajien puolustaja Jere Uronen siirtyi täksi kaudeksi Yhdysvaltojen Charlottesta Ruotsin AIK:hon. Peliminuutit ovat kuitenkin tällä kaudella jääneet vähiin. Uronen sanoo MTV Urheilulle, että ei ole tyytyväinen tilanteeseensa.

Yhdysvalloissa vastuuta tuli, mutta nyt tilanne on muuttunut. Viime kaudella MLS:ssä pelejä kertyi 26. Tällä kaudella Uronen on pelannut ainoastaan kaksi täyttä 90 minuuttista ja ollut kolmesti avauksessa. AIK on pelannut tällä kaudella 13 ottelua.

– Ne minuutit, mitä olen saanut pelata, niin olen pelannut mielestäni hyvää futista. Päävalmentaja varmaan arvostaa muunlaisia pelaajia pelipaikallani ja hänen mielestään en ole tarpeeksi hyvä. Se on niin simppeliä. Koittaa vaikuttaa niihin asioihin, joihin pystyy. Töiden teko jatkuu, Uronen kertoo.

– Tiedän, että kova työ palkitaan aina. Jatkan sitä joka päivä ja pidän itsestäni huolta, että olen aina paras versio itsestäni. Mitä tapahtuu, niin tapahtuu.

Uronen ei halua kommentoida tarkemmin mahdollisia päävalmentajan kanssa käytyjä keskusteluja.



– Pidetään ne tuolla Tukholman seinien sisällä. Niitä ei tarvitse tuoda ulos sieltä. Eiköhän kaikki tiedä, että futari on harvoin tyytyväinen, kun hän on penkillä. En tietty ole ja hän tietää sen. Sanon taas sen saman asian, että koitetaan vaikuttaa siihen, mihin pystyy ja näyttää treeneissä, että olen sen arvoinen, Uronen toteaa.

Uronen pelasi lauantain MM-karsintaottelussa Hollantia vastaan täydet minuutit. Seuraava koitos on luvassa tiistaina, kun vastaan Helsingin olympiastadionilla astelee Puola. Ottelu käynnistyy kello 21.45.