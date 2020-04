HUSissa aloitetaan koronan vasta-ainetestaus – ensimmäisenä tutkitaan terveydenhuollon henkilökuntaa

Ensimmäiseksi testiä tarjotaan HUSissa kolmentoista yksikön noin 1 600 työntekijälle. He työskentelevät muun muassa yksiköissä, joissa on ollut henkilökunnan altistumisia tai joissa hoidetaan koronaviruspotilaita. Lisäksi testattavien joukkoon vertailuryhmäksi on valittu yksiköitä, joissa ei tiettävästi ole ollut koronaviruspotilaita eikä henkilökunnan tartuntoja.