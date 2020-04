Husin johtaja koronainfossa: Suurin osa tehohoitopotilaista ja kuolleista miehiä – tyypillisimmät oireet julki, ripulia joka viidennellä

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoi aluksi tilastotietoa koronaviruksesta. Sairaalahoitoon on Husin alueella otettu yhteensä 486 koronapotilasta ja heistä 115 on hoidettu tehohoidossa. Lähes 380 koronaviruspotilasta on jo kotiutunut tai siirtynyt jatkohoitoon.