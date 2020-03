HUS vastaa hoitajien koronahuoliin epidemian keskellä: "Yhdessä selviämme tästä haasteesta"

Jotta potilaiden hoito ei vaarannu ja toiminnot pystytään turvaamaan, HUSissa päädyttiin siihen, että koronaviruksen vuoksi tehtyä kategorista etätyöpäätöstä on syytä lieventää siten, että yksittäistapauksissa on pystyttävä käyttämään harkintaa. Kotiin jääminen matkan jälkeen etätyöhön on edelleen mahdollista ja edellytys valtaosalle HUSin henkilökunnasta ja lähtökohtainen käytäntö.

Ensihoitoyksiköiden puhdistukseen menee noin 30-60 minuuttia per ajoneuvo riippuen miten laaja puhdistus tarvitaan. Korona-epäilyjen määrä vaikuttaa siihen kuinka paljon se syö kapasiteettia. Määrä kuitenkin vaihtelee, eli tarkkaa lukua ei voi antaa. Tähän käytettävä työpanos on kuitenkin huomioitava ja tästä syystä asian ohjeistamiseen ja logistiikkaan on panostettu. Toistaiseksi ensihoitopalvelu on kyennyt huomioimaan puhdistukseen käytettävän ajan ja suorituskyky on hyvällä tasolla.