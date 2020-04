HUS on hoitanut sataa ihmistä teholla koronan vuoksi – lähes puolet on ollut alle 60-vuotiaita, vähiten tehohoitopotilaita yli 80-vuotiaissa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on julkaissut tilastoja tehohoidossa koronaviruksen vuoksi olleista tehohoitopotilaista.

Yhteensä tehohoidossa on ollut HUSissa sata ihmistä. Enimmillään potilaita on ollut samanaikaisesti 46. Tällä hetkellä HUSin teho-osastoilla on 37 koronapotilasta.