HUS:n toimitusjohtaja vaatii riskiryhmäläisten rokottamista nopeammin pahimmilla tautialueilla - toukokuussa koronatilanne saattaa jo helpottaa

Suomessa on kiistelty liikkumisrajoituksista ja niiden toimivuudesta koko viikko. HUS:n toimitusjohtajan viesti on kuitenkin selvä. Pääkaupunkiseudulla liikkumisrajoitukset sekä muut sulkutoimet ovat tarpeen.

Koronatartuntoja on edelleen ennätysmäärä ja samaan aikaan HUS:n alueella koronapotilaiden tehohoidon tarve kasvaa.

Tuomisen luvut ovat herättäviä: yksi tehohoitopotilas tarvitsee vuorokaudessa viisi hoitajaa lisää ja se on muualta pois. Käytännössä nämä hoitajat siirretään pois leikkaussaleista.

– Tilanne on se, että kymmenen koronapotilasta teholla vie käytännössä 15 leikkaussalin resurssit kahdeksi viikoksi. Sen verran pitää sulkea, jos tilanne menee siihen, että henkilökunta loppuu, Tuominen arvioi.

Kiistaa rokotuksista

Hallitus vääntää asiaan ratkaisua, kunhan nykyisen asetuksen mukaiset rokotusryhmät on hoidettu.

– Meillä on täällä Uudellamaalla, niin kuin myös muualla Suomessa alueita, joissa on pysyvästi korkeampi taudin edustus. Koronaa on enemmän ja niillä alueilla asuvat riskiryhmäläiset pitää saada aikaisemmin rokotettua, koska muuten tulee ihmishenkien menetyksiä.