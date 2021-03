HUS:n johtaja muuttaisi rokotusjärjestystä – suuntaisi rokotteita huonoimman tartuntatilanteen alueille: "Jonon ohi-ajattelu on väärä lähtökohta"

Koronavirustartunnat ja sairaaloiden kuormitus on tällä hetkellä jakautunutta esimerkiksi HUS:n alueella, jossa tilanne on mittaushistorian huonoin.

Viime aikoina on herännyt kysymyksiä siitä, pitäisikö rokotusjärjestystä sen vuoksi muuttaa. Tuominen sanoo, että rokotteita voitaisiin kohdentaa alueille, joilla on suuri ilmaantuvuus.

– On tärkeä huomioida, että meillä on sellaisia alueita, joissa sairaus on yliedustettuna ja ajaudutaan myös terveydenhuollon potilaaksi enemmän. Näitä yhdistää vieraskielisyys, tiheä asuntokanta, pienet asuntokoot ja suuret perhekoot.