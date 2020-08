HUS-johtaja uskoo, että pakkotoimien vaatima massiivinen lisäkapasiteetti on mahdollista toteuttaa: Aikataulu on haastava, kun tämä tulee päivien eikä viikkojen varoitusajalla

– Tämä arvio on viranomaisten tekemä ja päättämä, mutta jos kyse on riskimaasta, voi pakollinenkin testaus ja karanteeni tulla kyseeseen, pääministeri Sanna Marin totesi torstain koronaa koskevassa infotilaisuudessa.

Onko ihmisten määrääminen pakolla tässä yhteydessä realistista?

– Kyllä me olemme luoneet valmiuksia sille. Alkuun on tiettyjä haasteita. Lähdetään siitä, että pystymme toteuttamaan sen. Aikataulu on haastava, kun tämä tulee päivien eikä viikkojen varoitusajalla, toteaa HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

HUSLAB työskentelee lentokentällä ja testaa ihmisiä – tähän asti vapaaehtoisesti. Riittääkö kapasiteetti pakkotestaamiseen ja pakkokaranteeneihin?

– Tällä hetkellä joudutaan tiukoille, tilanteessa, jossa lentokentältä tulee tuhat, satamasta tuhat ja Vaalimaalta tuhat päivässä. Mutta sitten ostetaan kapasiteettia.

"Kun mentiin kesälomille valtakunnan virallinen tavoite oli 10 000 testiä päivässä ja kun tullaan kesälomilta se onkin 20 000 testiä"

Lehtonen muistuttaa, että tilanne on muuttunut lyhyessä ajassa melkoisesti.

– Kun mentiin kesälomille valtakunnan virallinen tavoite oli 10 000 testiä päivässä ja kun tullaan kesälomilta se onkin 20 000 testiä. Vaatii hiukan aikaa, että sille tasolle päästään.

Pitäisikö pakkotestaamiset ja pakkokaranteenit ottaa käyttöön myös satamissa ja rajoilla ylipäätänsä?

– Ei siinä ole oleellista eroa, jos olet ajanut kesälomalla Kosovoon ja tulet laivalla Suomeen tai tulet lentokentälle Pohjois-Makedoniasta. Sama koskee Vainikkalan rajanylityspaikkaa.

Miltä satamien osalta nyt näyttää?

– Viron tilanne on suurin piirtein samankaltainen kuin Suomen tilanne. Mutta sielläkin on tautiryppäitä. Ja eteläisemmässä Baltiassa tilanne on vielä parempi. Baltio on ollut turvallinen matkailukohde ainakin toistaiseksi.

Entä Suomen ja Ruotsin pohjois-länsiraja – mitä sen suhteen pitäisi tehdä?

– Olisi varmaan hyvä, että sinne laadittaisiin riskiarvio siitä, millainen liikenne on tartuntojen kannalta riski. Jos ihminen hoitaa kauppa—asiaa Ruotsissa, riski on eri tasoa kuin olet kaksi viikkoa riemulomalla jossain. Jos autolla menee töihin Ruotsiin, riski on aika pieni, arvioi Lehtonen.