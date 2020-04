Hurstin ruoka-apu sinnittelee koronakriisinkin keskellä – yksikin tartunta henkilökunnassa on kuitenkin liikaa: ”Sitten suljemme ovet kokonaan”

Vuonna 1983 perustetun Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry:n oma ruokajako on periaatteessa jäissä, mutta Hurstin yhdistys tekee ruokapusseja valmiiksi Helsingin kaupungin ja kirkon kanssa.

– Niitä on viety kahteen paikkaan, kirkon diakoniakeskukseen ja Malmille. Ruokaa on jaettu näissä pisteissä kaksi kertaa viikossa, toiminnanjohtaja Heikki Hursti kertoo.

Jatkossa jakoja supistetaan vielä niin, että ruokapusseja on tarjolla kerran viikossa.

– Emme halua altistaa omaa henkilökuntaamme. Meillä on ollut jo pitkään käytössä käsidesit ja ahkera käsienpesu. Kasvonaamareitakin on niitä haluaville. Jakopisteillä on huomioitu turvavälit, Hursti sanoo.