Konkariauttaja Heikki Hursti huolissaan vähävaraisten selviytymisestä – perinteinen joulujuhla peruttu: "Monet käy jonossa lasten kanssa"

Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö eli Hurstin valinta jakaa 2400–3000 ruokakassia normaalina aikana. Nyt korona-aikana ruokakassien määrä on tippunut alle tuhanteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että apua tarvitsevia on Helsingissä vähemmän, vaan kasseja jaetaan useammassa paikassa. Erityisesti seurakunnat ovat lähteneet tiiviimmin mukaan talkoisiin.

Sini Hurstin mukaan ruokajonoon on koronakriisin aikana hakeutunut paljon uusia ihmisiä.

Koronakriisin myötä ruoka-avun saajiksi on tullut paljon uusia kotitalouksia, erityisesti lapsiperheitä. Tämän tunnistaa myös vuosikymmeniä avustustyötä tehnyt Heikki Hursti.

Tänä vuonna ei järjestetä Hurstien joulua

Koronarajoitusten takia myös vähävaraisille tarkoitettu pitkäaikainen perinne katkeaa, kun Hurstien joulujuhlaa ei vietetä. Heikki Hurstin mukaan nyt on ensimmäinen kerta, kun joulujuhla perutaan.

– Kyllä se (juhlan peruminen) jättää ikävän loven. Siitä on joulu aina alkanut, että alkaa järjestelemään niitä.

Heikki Hursti pelkää, että vähävaraisten tilanne huononee entisestään. – Jos selvisimme 90-luvun lamasta, niin eiköhän me selvitä tästäkin.

– Me tehdään joulupussit. Pyritään, että siellä on laatikoita ja kalaa. Nyt on toiveissa, että saataisiin kinkkupalatkin.