Lähes 3000 vähävaraista asiakasta päivässä – Heikki Hurstin elämäntyötä jatkava Sini-tytär: "Isä on edelleen yhtälailla mukana täällä"

Hurstin Valinnan takana on Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö ry, joka on suomalainen avustusjärjestö.

Avustustoiminta on pyörinyt jo yli 100 vuotta, mutta Hurstin suvulla se on ollut reilun puolikkaan vuosisadan. Nykyisessä johdossa on 34-vuotias Sini Hursti.