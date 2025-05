Hurja huhu: Ferrari havitteli Red Bullin tallipäällikköä

Saksalainen Bild-lehti uutisoi Ferrarin lähestyneen Red Bullin pitkäaikaista tallipäällikköä Christian Horneria. Horner ei kuitenkaan tarttunut täkyyn.

Bildin mukaan Ferrari oli yhteydessä Horneriin "muutama viikko sitten". Hornerin nykyinen sopimus Red Bullin kanssa umpeutuu kauden 2026 päätteeksi.

Hornerin kuitenkin kerrotaan kieltäytyneen yhteistyöstä, sillä hän ei tiettävästi voi kuvitellakaan työskentelevänsä missään muualla kuin Red Bullilla. Horner on hylännyt Ferrarin tarjouksen aikaisemminkin.

Uskollisuus Red Bullia kohtaan on sikäli ymmärrettävää, että Horner on toiminut Red Bullin tallipäällikkönä alusta asti eli vuodesta 2005 lähtien. Häntä pidempään yhtä ja samaa F1-tiimiä ovat johtaneet vain Frank Williams, Ken Tyrrell ja Ron Dennis.

Myös menestyksellä mitattuna Hornerin Red Bull -aikakausi on täysin poikkeuksellinen. Mestaruuksia on kertynyt yhteensä 14, joista kahdeksan on kuljettajien ja kuusi valmistajien MM-titteleitä.

Edellä ovat vain 16 (7+9) mestaruuden Williams ja 15 (7+8) mestaruuden Toto Wolff.

Ferrarin tallipäällikkönä toimii kolmatta kauttaan Frederic Vasseur, joka johti jo aiemmin Renault'ta 2016 sekä Sauberina ja Alfa Romeona tunnettua tallia 2017–2022 .

Ferrarin alkukausi on ollut valtava pettymys siihen nähden, että viime vuonna talli keräsi kesätauon jälkeen talleista eniten pisteitä. Charles Leclerc on kauden ensimmäisen kolmanneksen jälkeen kuljettajien pistetaulukossa viidentenä 82 pisteen päässä Oscar Piastrin miehittämästä kärkipaikasta, ja kuudentena olevalla Lewis Hamiltonilla takamatkaa on 98 pistettä.

Valmistajissa Ferrari on vasta neljäntenä 177 pisteen päässä McLarenista.