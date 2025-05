Lewis Hamiltonin Ferrari-pilttuussa kuohuu

Ferrarin tallipäällikkö Fred Vasseur kiistää välirikon Lewis Hamiltonin ja tämän kisainsinöörin välillä.

Hamiltonin alku Ferrarilla on pitänyt sisällään useita väärinkäsityksiä ja huonoa viestintää kuljettajan ja varikkomuurin välillä.

Viikonlopun Monacon GP:n aika-ajoissa Hamilton sai kolmen lähtöruudun rangaistuksen jäätyään Max Verstappenin ajolinjalle hitaalla kierroksellaan. Kisainsinööri Riccardo Adami oli juuri sanonut Hamiltonille, että Verstappen on hidastamassa vauhtiaan.

Sunnuntain kisassa outo viestienvaihto jatkui, kun Hamilton ei välillä saanut kysymyksiinsä vastausta. Kertaalleen hänen kysymykseensä kärjen etumatkasta tuli täysin irrallinen vastaus.

– Charles (tallikaveri Charles Leclerc) on mediumeilla ja McLarenit kovilla. Ajavat tasaisia 1.16-kierroksia, Adami vastasi.

Hamilton tokaisi, ettei vastaus antanut mitään hänen kysymykseensä. Kisan päätteeksi Hamilton kysyi Adamilta tiimiradiossa, oliko tämä vihainen hänelle jostain. Varikkomuurilta ei kuulunut vastausta ainakaan tv-lähetykseen.

Kärjen vauhdista jäänyt Hamilton tuli tylsän kisan jälkeen maaliin viidentenä.

Adami on Ferrarin pitkäaikainen kisainsinööri, jolla on yhteistä historiaa muun muassa Sebastian Vettelin ja Carlos Sainzin kanssa. Tallipomo Vasseurin mukaan ajoittaisessa hiljaisuudessa ei ole mitään ihmeellistä.

– Jos kuljettaja kysyy jotain ykkös- ja kolmosmutkien välillä, meidän täytyy odottaa vastauksen kanssa tunneliin asti, jotta emme puhu hänelle kesken mutkien, Vasseur sanoi viiveestä Motorsport Weekin mukaan.

– Kyse ei ole siitä, että nukkuisimme tai ottaisimme olutta varikkomuurilla.

Tallipomo myös kiisti, että kaksikon välit olisivat menneet poikki alkukauden napakoiden kommenttien takia.

– Kyse ei ole jännitteistä, jos kaveri kysyy jotain ja on kovan paineen kohteena, ajaa kolmeasataa muurien välissä, niin se on täysin ok minulle. Puhuin hänelle kisan jälkeen eikä hän ollut lainkaan vihainen, Vasseur sanoi Hamiltonista.