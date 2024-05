Lewis Hamilton lausui mielipiteensä: tämä kuljettaja pitäisi palkata hänen seuraajakseen Mercedeksellä

Ennen kauden alkua julkistettu Hamiltonin sokkisiirto tuli Mercedekselle täytenä yllätyksenä, ja se ajoi entisen mestaritallin vaikeaan paikkaan. Vaikka brittikuskilla on ikää jo 39 vuotta, hänen saappaidensa täyttäminen on melkeinpä mahdotonta.

Hamiltonin ja Mercedes-tallin yhteistyö on tuottanut koko sarjan mittapuulla ennennäkemätöntä menestystä.

Kuusi mestaruutta yhdessä ja samassa tallissa on F1-sarjan ennätys. Samaa voi sanoa niin 82 voitosta, 148 palkintosijasta, 78 paalupaikasta kuin 228 GP:stäkin. Nopeimpia kierroksia Hamilton on ajanut Mercedeksellä yhtä monta (53) kuin Michael Schumacher aikanaan Ferrarilla.

Hamiltonin seuraajaksi on viime kuukausina ehdotettu paitsi Fernando Alonsoa ja Carlos Sainzia myös Max Verstappenia . Alonso on sittemmin tehnyt jatkosopimuksen Aston Martinin kanssa, mutta tiettävästi ainakin Sainz voisi olla halukas vaihtamaan Ferrarin Mercedekseen, ja Verstappeninkin vuoteen 2028 ulottuva Red Bull -sopimus lienee purettavissa.

17-vuotias italialainen ajaa Formula kakkosissa ensimmäistä kauttaan, ja häntä on pidetty jo pitkään yhtenä mielenkiintoisimmista tulevaisuuden lupauksista. Antonelli liittyi Mercedeksen nuoriso-ohjelmaan vuonna 2019.

Mercedeksen tiedetään kaavailleen Antonellia toiseen autoonsa kaudelle 2026, mutta Hamiltonin lähtö on pakottanut tallin harkitsemaan suunnitelman aikaistamista.

Aiemmin tässä kuussa uutisoitiin, että Kansainväliselle autoliitolle on esitetty pyyntö poikkeusmenettelystä Antonellin superlisenssiä koskien.

Vain kuljettajat, joilla on superlisenssi, saavat ajaa F1-sarjassa. Antonelli on kerännyt lisenssiin vaadittavat pisteet, mutta lisenssi voidaan lähtökohtaisesti myöntää vain yli 18-vuotiaille. Antonelli täyttää ikävaatimuksen 25. elokuuta, mutta nyt joku talli on siis toivonut, että italialainen voitaisiin istuttaa F1-autoon jo ennen sitä.