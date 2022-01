Hän on NHL:n kaikkien aikojen teräsmies – konkaripakilla mieletön tilasto: "Tämä on käsittämätön saavutus"

Flyersin puolustaja Keith Yandle pääsi kuitenkin tekemään NHL:n teräsmieshistoriaa, kun hän pelasi 965. perättäisen runkosarjapelinsä. Yandlen huikea peliputki alkoi maaliskuussa 2009 Phoenix Coyotesin riveissä, kerrotaan NHL:n nettisivuilla. Philadelphian lisäksi hän on kerryttänyt pelejä myös New York Rangersissa ja Florida Panthersissa.

– Tämä on käsittämätön saavutus. Kun miettii, kuinka vaikeaa urheilijalle on pelata tässä liigassa ja kuinka vaikeaa on pelata noin yhtenäisesti, saavutus on huikea. Se kertoo paljon hänestä ja hänen rakkaudestaan lajiin, ja meillä on ilo olla osa sitä, Yeo sanoi.